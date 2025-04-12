У Сайбари 16 очков за 2+1 с «Алмере». Полузащитник ПСВ забил впервые за 4 тура

Исмаэль Сайбари забил 2 гола и отдал ассист. Всего у полузащитника ПСВ 16 очков в фэнтези-турнире Эредивизи на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +3 за ассист, +1 за сухой матч), его выбрали 7,38% игроков.
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