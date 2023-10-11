Польша проснулась с рукой в ночном горшке. Поддержка Украины обернулась провалом

"Проснулись с рукой в ночном горшке". Поддержка Украины обернулась для Польши полным провалом. С самого начала российской спецоперации Варшава встала на сторону Киева и оказывала ему обширную помощь, пишет Myśl Polska.
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