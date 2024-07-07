В Андреаполе на бывшем воинском захоронении появился памятный знак

На бывшем воинском захоронении под Андреаполем появился памятный знак. В 2020 году останки павшего в годы Великой Отечественной войны Мубаракзяна Гараева были перенесены из бывшей деревни Ивашково в братскую могилу у деревни Козлово.
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