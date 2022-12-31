Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка

Фумио Кисида. Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с новогодним обращениям к согражданам, в котором рассказал, что мир приближается к исторической развилке для международного порядка, сообщает ТАСС.