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Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка

Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка

Фумио Кисида. Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с новогодним обращениям к согражданам, в котором рассказал, что мир приближается к исторической развилке для международного порядка, сообщает ТАСС.

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