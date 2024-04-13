Русская весна
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Русская весна

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Неизвестный с ножом начал убивать людей в торговом центре в Сиднее. В результате нападения в австралийском ТЦ «Westfield Bondi Junction» погибли 3 человека, еще несколько пострадали, в том числе женщина с девятимесячным младенцем.

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