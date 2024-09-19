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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сделавший покер Кейн, Гризманн, Виртц и Гиттенс претендуют на приз игроку недели в ЛЧ

По итогам первого тура общего этапа номинированы: – Харри Кейн («Бавария»): 4 гола в ворота «Динамо» Загреб; – Флориан Виртц («Байер»): дубль в ворота «Фейеноорда»; – Джейми Гиттенс («Боруссия» Дортмунд»): дубль в ворота «Брюгге»; – Антуан Гризманн («Атлетико»): гол плюс пас в матче с «РБ Лейпциг».

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