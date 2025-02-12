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Яндекс представил второе поколение ТВ Станции – с оптимизацией изображения при помощи ИИ

Яндекс выпустил умный телевизор второго поколения – ТВ Станцию QLED. В новой модели появилась функция оптимизации изображения AI Picture Quality, возможность ограничивать время просмотра для детей и управлять функциями Браузера голосом.

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