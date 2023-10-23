В Самарской области полицейские и общественники вручили паспорта юным жителям

В Тольятти в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с исполняющим обязанности главы администрации Комсомольского района Михаилом Абросимовым и представителем Общественного совета Антоном Просянкиным в торжественной обстановке вручили паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста.
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