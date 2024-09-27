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Все еще тепло. Прогноз погоды на субботу порадует приморцев

Все еще тепло. Прогноз погоды на субботу порадует приморцев

Жителей Приморского края порадует температура в субботу, 28 сентября. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков, умеренный северный ветер и температуру воздуха днем +18…+23°C, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примгидромет».

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