В Одессе истерика, уничтожено 60 офицеров ВСУ, «Искандеры» «обезглавили» бригаду морской пехоты Юлия СоколоваВ Херсонской области на совещание высшего командования бригады морской пехоты ВСУ наведались две ракеты «Искандер».
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