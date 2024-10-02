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В Одессе истерика, уничтожено 60 офицеров ВСУ, «Искандеры» «обезглавили» бригаду морской пехоты

В Одессе истерика, уничтожено 60 офицеров ВСУ, «Искандеры» «обезглавили» бригаду морской пехоты

В Одессе истерика, уничтожено 60 офицеров ВСУ, «Искандеры» «обезглавили» бригаду морской пехоты Юлия СоколоваВ Херсонской области на совещание высшего командования бригады морской пехоты ВСУ наведались две ракеты «Искандер».

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СЗ
Светлана Зуева
Какая хорошая новость.....
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