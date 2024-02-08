Минометчики ЦВО сорвали ротацию ВСУ на Торском выступе в зоне спецоперации

Минометчики гвардейского мотострелкового полка Центрального военного округа сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке Торского выступа в зоне проведения специальной военной операции.
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