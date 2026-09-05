Сегодня, 5 сентября, «Тюмень» дома сыграет против московского «Динамо Москва-2» в матче 8-го тура Второй лиги А, группа «Серебро».
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