Шесть человек погибли при атаке БПЛА на машины в Белгородской области

Пострадали 35 человек, среди которых двое детей.фото: t.me/vvgladkov--> Шесть человек погибли, ещё 35 пострадали при атаке украинских беспилотников на автомобили в Белгородской области, сообщил 6 мая губернатор Вячеслав Гладков.