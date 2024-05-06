Шесть человек погибли при атаке БПЛА на машины в Белгородской области

Пострадали 35 человек, среди которых двое детей.фото: t.me/vvgladkov--> Шесть человек погибли, ещё 35 пострадали при атаке украинских беспилотников на автомобили в Белгородской области, сообщил 6 мая губернатор Вячеслав Гладков.
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