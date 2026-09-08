Зарядки для электромобилей могут начать устанавливать в многоквартирных домах без согласия жильцов

Зарядки для электромобилей могут начать устанавливать в многоквартирных домах без согласия жильцовВ России хотят разрешить устанавливать зарядки для электромобилей на парковках жилых домов без согласия всех жильцов.
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