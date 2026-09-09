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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петржела о Головине: «Выберет «Зенит», а не «Спартак», играть в сильнейшем клубе России престижнее и выгоднее. Сколько ни предложи, сине-бело-голубые предложат больше»

Властимил Петржела считает, что Александр Головин предпочтет « Спартаку » « Зенит ». «Головин выберет «Зенит», а не «Спартак».

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