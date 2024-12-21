"Что позволено Юпитеру, то не позволено быку". США разрешили Турции и Венгрии обойти санкции. А Европе - нет

Турция и Венгрия получили исключения из санкций США для расчётов за русский газ через Газпромбанк. Об этом проинформировал Bloomberg.
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