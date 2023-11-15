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Посол Викторов: Россия серьезно озабочена действиями армии Израиля в Газе

Посол Викторов: Россия серьезно озабочена действиями армии Израиля в Газе

Российская Федерация серьезно озабочена действиями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил посол Москвы в еврейском государстве Анатолий Викторов.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Не смешите. Когда и кого волновали &quot;озабоченности&quot; России?  Разве что  конкретные действия в ответ.  Израиль поставлял наемников и снаряжение для бандеровского режима.  Вот дайте возможность &quot;горячим&quot; кавказским мужчинам из Дагестана, чтобы они могли поехать и сражаться вместе с палестинцами.  Тогда и аэропорт в Махачкале целее будет. И евреев не нужно искать в двигателях самолета. В Газе  они не прячутся.
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