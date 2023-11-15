Посол Викторов: Россия серьезно озабочена действиями армии Израиля в Газе

Александр Лагуткин

Не смешите. Когда и кого волновали "озабоченности" России? Разве что конкретные действия в ответ. Израиль поставлял наемников и снаряжение для бандеровского режима. Вот дайте возможность "горячим" кавказским мужчинам из Дагестана, чтобы они могли поехать и сражаться вместе с палестинцами. Тогда и аэропорт в Махачкале целее будет. И евреев не нужно искать в двигателях самолета. В Газе они не прячутся.