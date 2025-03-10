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«Главный русский» впал в немилость казахам: Развернули пограничники

«Главный русский» впал в немилость казахам: Развернули пограничники

Русского из Казахстана не пустили в страну, где он живёт: вместе с семьёй он поехал в Россию, а обратно уже вернуться не смог.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Зачем казахов сюда завозим они нам не нужны это теперь враги
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