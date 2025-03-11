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Президент Венесуэлы призвал европейцев сопротивляться вооружению Европы

Президент Венесуэлы призвал европейцев сопротивляться вооружению Европы Венесуэльский президент Николас Мадуро призвал жителей европейских стран сопротивляься вооружению Европы.

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