Зеленский: перехватчик реактивных «Гераней» уже создан, но требуется доработка Украина разработала очередной «перехватчик «Шахедов»», который дол.
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