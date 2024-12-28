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Наталья Гуменюк: новое назначение в управлении поддержки ВСУ

Наталья Гуменюк: новое назначение в управлении поддержки ВСУ

Наталья Гуменюк, бывшая глава пресс-центра сил обороны "Юг", назначена на должность в управлении психологической поддержки ВСУ.

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