Россияне поучат белорусов воевать: Минск отправил своих солдат в боевые центры РФ

Им покажут передовые методики подготовки. В учебно-боевые центры России прибыли белорусские военные. Как сообщает Минобороны РФ, Минск и Москва договорились, что бойцы из соединений и воинских частей пройдут обучение в России.
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