Нижегородская пара заключила брак по старинному нижегородскому обряду на выставке-форуме «Россия» 

26 ноября 2023 года на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в рамках Дня Нижегородской области прошел старинный традиционный русский обряд бракосочетания Нижегородской губернии с участием пары молодоженов.
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