МВД: задержаны подозреваемые в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии

Сотрудники уголовного розыска главного управления министерства внутренних дел по Московской области задержали исполнителя и заказчика покушения на ликвидацию бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева.
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