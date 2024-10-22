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МВД: задержаны подозреваемые в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии

МВД: задержаны подозреваемые в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии

Сотрудники уголовного розыска главного управления министерства внутренних дел по Московской области задержали исполнителя и заказчика покушения на ликвидацию бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева.

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