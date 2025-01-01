В Греции рассказали о последствиях для ЕС остановки транзита газа через Украину

Прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину российской компанией «Газпром» происходит в критический момент, поскольку запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно, пишет греческий новостной сайт Newmoney.
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