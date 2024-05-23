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Сибирячка пожаловалась, что банкомат безвозвратно «съел» 100 тысяч рублей

Сибирячка пожаловалась, что банкомат безвозвратно «съел» 100 тысяч рублей

Жительница Новосибирска потеряла 100 тысяч рублей из-за возможной неисправности банкомата. Работница турфирмы Валентина пожаловалась, что поместила в банкомат «Альфа-банка» 100 тысяч рублей сторублевыми купюрами, банкомат их принял, но не зачислил на карту.

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