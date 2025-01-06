Обрушит мозг. Врач Семенова: гаджеты детей нужно контролировать до 17 лет

На каникулах детям разрешают использовать гаджеты чаще и дольше. И очень зря. Учитель-дефектолог центра психолого-педагогической помощи в педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Юлия Семёнова рассказала aif.
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