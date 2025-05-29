«Каждый случай уникален»: взгляд Русской Православной Церкви на ЭКО и рождение детей после смерти отца Ирина ВальковаВ последние годы тема экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) вызывает в обществе и среди религиозных деятелей всё больше обсуждений.
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