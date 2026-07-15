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Царьград

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Оперативная цель — Дружковка: военные аналитики оценили последний рубеж перед Краматорском

Оперативная цель — Дружковка: военные аналитики оценили последний рубеж перед Краматорском

Взятие Дружковки расшатает оборону всей Славянско-Краматорской агломерации.После установления контроля над Константиновкой российские подразделения продолжили продвижение вглубь Славянско-Краматорской агломерации.

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