Саммит Европейского политического сообщества пройдёт в октябре.фото: t.me/duma_gov_ru--> Мирный договор с Азербайджаном в ходе саммита Европейского политического сообщества в октябре в Гранаде подписан не будет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян: Договор с Азербайджаном в Гранаде подписан не будет
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Все прекрасно знали со всех сторон, что Пашинян ставленник Америки!!!! И не делайте удивлённые лица и статьи!!! Страна продана Америки,на глазах у всех!
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9 час.
Олег Тимофеев
Не только знали но еще и помогали. Имею ввиду их диаспору в России.
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7 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Нарышкин тот еще артист.
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7 час.
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