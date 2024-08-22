Феликс перешел в «Челси», Галлахер – в «Атлетико», Нойер ушел из сборной Германии, обновленный гимн ЛЧ, «-102» колумбийцам от пермской «Пармы», Гюндоган возвращается в «Сити» и другие новости

Лена Мисько

Давайте будем честны: презентация Евгения Кузнецова вышла полным провалом. Вам, конечно, в МатчТВ расскажут про грандиозное событие, но вы не верьте. • Зрителей собралось много, каждому дарили футболку СКА. Билет стоил 92 рублей (номер Евгения). Вырученные средства пойдут на благотворительность. 1 млн рублей будет направлен детям Курской области. На этом плюсы все. • Хвалебные речи и бесконечные эпитеты «лучший». Слишком затянуто. • Мастер-класс для детей на льду. Вам было бы интересно почти два часа (!) смотреть, как чужие дети управляются с клюшкой? Мне нет. • Ничего не было видно из-за жуткого тумана. На улице +20, и холодильные установки Ледового к этому оказались не готовы. • Повесить (https://t.me/sportmeng/7433) под своды своей арены стяг «Кубок Стэнли-2018» (трофей Кузнецова) - это надо же додуматься🤣 • Концерт Иванушек был после странного двухчасового мероприятия на льду (я не дождалась, так что тут ничего сказать не могу). Искренне не понимаю, почему при финансовых возможностях СКА нельзя делать классное шоу. 10 лет назад питерцы были лучшими в лиге в маркетинге и шоу. Но сейчас это печальная печаль.