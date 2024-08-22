1. Коннор Галлахер перешел в «Атлетико» из «Челси» за 42 млн евро. Вместо воспитанника клуб из Лондона купил у «матрасников» Жоау Феликса за 50+5 млн евро.
Феликс перешел в «Челси», Галлахер – в «Атлетико», Нойер ушел из сборной Германии, обновленный гимн ЛЧ, «-102» колумбийцам от пермской «Пармы», Гюндоган возвращается в «Сити» и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
он все-таки кукухой поехавший ((( *** Роман Ротенберг сравнил возвращение Евгения Кузнецова в Россию с переходом Килиана Мбаппе в мадридский "Реал". "Впервые в истории такая презентация спортсмена прошла в России. Посмотрите, сколько болельщиков пришло в Ледовый! Сравнить это можно только с тем, как недавно презентовали Мбаппе", – сказал главный тренер СКА. @hockeynightlive
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2 час.
Лена Мисько
а Кузнецов как цирковой мишка на арене... тьфу
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2 час.
Лена Мисько
Давайте будем честны: презентация Евгения Кузнецова вышла полным провалом. Вам, конечно, в МатчТВ расскажут про грандиозное событие, но вы не верьте. • Зрителей собралось много, каждому дарили футболку СКА. Билет стоил 92 рублей (номер Евгения). Вырученные средства пойдут на благотворительность. 1 млн рублей будет направлен детям Курской области. На этом плюсы все. • Хвалебные речи и бесконечные эпитеты «лучший». Слишком затянуто. • Мастер-класс для детей на льду. Вам было бы интересно почти два часа (!) смотреть, как чужие дети управляются с клюшкой? Мне нет. • Ничего не было видно из-за жуткого тумана. На улице +20, и холодильные установки Ледового к этому оказались не готовы. • Повесить (https://t.me/sportmeng/7433) под своды своей арены стяг «Кубок Стэнли-2018» (трофей Кузнецова) - это надо же додуматься🤣 • Концерт Иванушек был после странного двухчасового мероприятия на льду (я не дождалась, так что тут ничего сказать не могу). Искренне не понимаю, почему при финансовых возможностях СКА нельзя делать классное шоу. 10 лет назад питерцы были лучшими в лиге в маркетинге и шоу. Но сейчас это печальная печаль.
A Meng 🎙
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2 час.
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