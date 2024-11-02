Филиппо: обращение Макрона к молдаванам говорит о вмешательстве в выборы

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что обращение президента Франции Эммануэля Макрона к молдаванам перед вторым туром президентских выборов говорит о вмешательстве Европы в дела Молдавии.
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