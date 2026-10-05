Gemini для Mac может получить доступ к файлам за пределами песочницы

Мир персональных ИИ-ассистентов продолжает стремительно меняться. Ещё недавно казалось, что голосовые помощники и чат-боты — это просто удобные инструменты для поиска информации или генерации текста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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