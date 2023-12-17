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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрдем Джан: «НБА похожа на высокобюджетный голливудский научно-фантастический фильм. Европейский баскетбол похож на современное киноискусство»

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эрдем Джан в интервью турецкому изданию Basketfaul рассказал о формировании своего тренерского стиля, а также о различии между европейским баскетболом и НБА.

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