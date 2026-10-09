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Фуры не доедут: когда Россия окончательно обрушит поставки ВСУ — мнение эксперта

Фуры не доедут: когда Россия окончательно обрушит поставки ВСУ — мнение эксперта

Изготовить большое количество ракет Украина не может, потому что Россия успешно уничтожает базовые производственные объекты.

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