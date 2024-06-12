И взлеты, и падения: МакSим откровенно о борьбе с алкоголизмом

Певица уверена, что победила вредную привычку. МакSим Социальные сетиВ прошлом году певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, оскандалилась, появившись на своих выступлениях в нетрезвом виде.
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