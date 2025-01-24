ТОП-7 ключевых дат 2025 года: прогнозы астрологов и их значение для мира Ирэн Орлонская Наступивший 2025 год, в этом уверяют нас астрологи, станет стартом для значительных перемен, которые откроют путь к масштабным изменениям.