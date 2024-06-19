13 полезных штуковин, которые решат кучу повседневных бытовых проблем

По большей части наш с вами быт состоит из мелочей, которые упрощают домашние обязанности. Представить комфортную жизнь без ершика для унитаза или микроволновки уже вряд ли получится, хотя патент на микроволновую печь был выдан относительно недавно: в 1946 году.