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Царьград

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Европейские рынки выросли до рекорда: Stoxx Europe 600 +6,98% к утру четверга

Европейские рынки выросли до рекорда: Stoxx Europe 600 +6,98% к утру четверга

Европейские фондовые биржи значительно выросли на фоне приостановки пошлин США. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 6,98%, а президент США Дональд Трамп объявил о временной отмене некоторых пошлин, дав странам шанс на переговоры по торговым вопросам.

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