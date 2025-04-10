Европейские рынки выросли до рекорда: Stoxx Europe 600 +6,98% к утру четверга

Европейские фондовые биржи значительно выросли на фоне приостановки пошлин США. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 6,98%, а президент США Дональд Трамп объявил о временной отмене некоторых пошлин, дав странам шанс на переговоры по торговым вопросам.