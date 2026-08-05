Путин сменил командующих группировками «Центр» и «Восток», они получили новые назначения

Президент России Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок в Министерстве обороны РФ. По словам главы государства, руководить всеми тыловыми службами военного ведомства теперь будет Валерий Солодчук, который до недавнего времени командовал в зоне СВО группировкой «Центр».