ЦБ РФ перечислил самые популярные фразы телефонных мошенников 

ЦБ РФ составил наиболее популярные фразы телефонных мошенников. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Центробанка, предупредили, что услышав эти фразы следует бросить трубку и прекратить любое общение со звонящим.
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