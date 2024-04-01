«Погорели на ней синим пламенем», — Лавров раскрыл, как Вайкуле подставила организаторов концертов, вынудив их продать свои дома

Помнится, некогда Лайма Вайкуле заявляла о своем величии и утверждала, что кормила СССР, ведь ее популярность и доходность просто не знала границ! Продюсер Сергей Лавров решил сделать акцент на этом вопросе, чтобы рассказать публике правду о том, как обстояла ситуация у Лаймы в 90-х.
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