Вильфанд предупредил о высокой УФ-активности жителей двух федеральных округов РФ

На юге ЦФО, в ЮФО и в Москве в ближайшие дни ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в полуденные часы жителям этих регионов нужно стараться оставаться в тени.