Индекс МосБиржи рисует противоречивую свечу

Всех приветствую! По традиции с новостей!Сегодня знаковый день — ставка ЦБ.Еще раз повторю — гадать что предпримет наш ЦБ — загадка, надо действовать по факту!Нефть начинает отрастать, валюта тоже на месте, а вот «Бумажный» рынок вчера подвергся снова раздаче.