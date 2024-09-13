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Новости экономики России

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Индекс МосБиржи рисует противоречивую свечу

Индекс МосБиржи рисует противоречивую свечу

Всех приветствую! По традиции с новостей!Сегодня знаковый день — ставка ЦБ.Еще раз повторю — гадать что предпримет наш ЦБ — загадка, надо действовать по факту!Нефть начинает отрастать, валюта тоже на месте, а вот «Бумажный» рынок вчера подвергся снова раздаче.

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