Праздник самого популярного в мире продукта отмечается 16 октября Алла БуроваХлеб, безусловно, является наиболее распространенным продуктом во всем мире: все народы, представители различных религий и наций употребляют его.
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