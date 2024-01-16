Как приготовить идеальное тесто для вареников и пельменей, которое не будет прилипать к рукам

Вареники и пельмени — это излюбленные блюда многих кухонь по всему миру. Но часто их приготовление может стать настоящим испытанием: тесто липнет к рукам, разваривается или не получается достаточно эластичным.
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