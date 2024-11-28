Рогов: ВС РФ завершают зачистку от ВСУ поселка Раздольное в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил агентству РИА Новости, что российские военнослужащие завершают зачистку населенного пункта Раздольное от Вооруженных сил Украины на времевском направлении в западной части ДНР.
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