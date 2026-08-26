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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карандин об удалениях за удерживание шайбы в руке: «Главный арбитр КХЛ каждое лето устраивает клоунаду. Такие новинки могут придумать только дилетанты. Она нарушает ткань игры»

Бывший арбитр Юрий Карандин раскритиковал изменение правил в Фонбет Чемпионате КХЛ. С предстоящего сезона игрокам запрещено зажимать шайбу в перчатке.

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