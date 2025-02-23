Чай с хазратом: «Пост – не форма мазохизма»

Зачем мусульмане держат пост? Как правильно к нему подготовиться и как выдержать до конца? Почему курение портит уразу? Можно ли компенсировать пропущенные годы поста? О культуре уразы в месяц Рамазан, который начнется в следующую пятницу, в проекте «Чай с хазратом» рассказал имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.