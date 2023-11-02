Google теперь умеет решать задачи в поисковой строке. Система знает несколько научных дисциплин

Сервисы «Google Поиск» и «Google Lens» научились решать довольно сложные задачи по алгебре, геометрии, тригонометрии, физике, биологии и другим наукамДля вызова нового инструмента нужно ввести фразу Math Solver в строку поиска или загрузить фотографию уравнения через Google Lens.